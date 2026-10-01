Trabajadores del IMSS protestan en Cancún contra incremento salarial que consideran indigno

Con batas blancas, pancartas y consignas de protesta, alrededor de 200 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron frente a las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Sección XXXVI, en la Supermanzana 92, para rechazar el incremento salarial que consideran indigno y exigir explicaciones a su dirigencia.

Los inconformes, entre enfermeras, camilleros y personal de distintas áreas, llegaron caminando desde el Hospital de Gineco Pediatría, ubicado en la avenida Kabah, para expresar su descontento por las decisiones tomadas durante el Congreso sindical celebrado semanas atrás en Chetumal.

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Con pancartas que exhibían mensajes como "No al salario indigno", "100 por ciento sector salud" y "Los trabajadores del IMSS alzamos la voz", reclamaron que hasta ahora no han recibido una explicación directa sobre el porcentaje de incremento salarial aprobado y las condiciones en que fue negociado.

Durante la concentración, uno de los manifestantes tomó el megáfono para cuestionar la ausencia de los representantes que participaron en el Congreso y exigir que rindan cuentas a la base trabajadora.

"Nos dicen que las redes mal informan, que es mentira, pero si es mala información, ¿por qué nadie de los que fueron al Congreso se ha presentado a explicar por qué se tomó la decisión de un salario tan indigno para la base trabajadora?", cuestionó.

La inconformidad no se limitó al aspecto salarial. Los trabajadores también exigieron respeto al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), basificaciones, abasto de medicamentos, entrega de uniformes y mejores condiciones laborales. Asimismo, rechazaron que las ayudas económicas sustituyan las mejoras salariales que demandan.

Uno de los principales reclamos fue la falta de comunicación con la dirigencia sindical, a la que acusaron de mantener distancia con sus representados. Los manifestantes solicitaron ingresar o dialogar con algún representante en las oficinas de la Sección XXXVI, pero señalaron que la dirigente se encontraba en Cozumel, participando en un evento relacionado con el informe del Congreso.

"Venimos a unir, no queremos dividir", expresaron durante la movilización, en la que insistieron en que su protesta no era contra el IMSS ni contra los servicios que prestan a la población, sino contra las decisiones y la falta de explicaciones de su propia representación sindical.

La concentración se desarrolló de manera pacífica, sin bloquear la circulación vehicular. Sin embargo, la presencia de alrededor de 200 trabajadores frente a las instalaciones sindicales dejó de manifiesto el descontento de un sector de la base y su exigencia de transparencia, representación y respeto a sus derechos laborales.