Taxi presuntamente arrolla a motociclistas en Chetumal y huye; una mujer resulta lesionada

Un percance vial que dejó a una mujer lesionada se registró en el cruce de las avenidas Bugambilias y Andrés Quintana Roo, donde el conductor de un taxi se habría pasado la luz roja del semáforo y arrolló a una motocicleta en la que viajaba una pareja, para después abandonar el sitio sin prestar auxilio.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el chofer del vehículo de alquiler no respetó la señal de alto y avanzó en pleno cruce, justo cuando la motocicleta atravesaba la intersección con luz verde a su favor. La unidad golpeó el costado de la moto y proyectó a sus ocupantes contra el pavimento. Tras el impacto, el taxista no se detuvo a verificar el estado de las víctimas y aceleró para perderse entre las calles de la zona.

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Vecinos y automovilistas que circulaban por el lugar se acercaron de inmediato a auxiliar a la pareja y solicitaron la intervención de los servicios de emergencia. Paramédicos arribaron al punto y valoraron a ambos ocupantes de la motocicleta. Una de las personas resultó con lesiones de consideración, por lo que fue necesario trasladarla al Hospital General de Chetumal.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, adscritos a la Dirección Estatal de Tránsito se presentaron en el cruce para acordonar el área, ordenar la circulación y realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades no han dado a conocer características precisas del taxi ni del conductor involucrado.

Sin embargo, existe un elemento que podría resultar determinante para esclarecer lo ocurrido. En esa zona operan cámaras de videovigilancia que habrían captado el momento exacto del choque y la huida del vehículo, lo que permitiría reconocer la unidad, su número económico o sus placas.

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La Fiscalía General del Estado, iniciará el procedimiento para el deslinden de responsabilidades y que el conductor responda por los daños y las lesiones causadas.

Cabe recordar que abandonar el lugar de un accidente en el que hay personas heridas puede agravar la situación legal del responsable, pues se considera omisión de auxilio, además de la responsabilidad que corresponda por el percance.