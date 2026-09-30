Identifican a los dos trabajadores asesinados cerca de Kohunlich; un sobreviviente sigue hospitalizado

La Fiscalía General del Estado confirmó el doble homicidio de dos trabajadores de un hotel ubicado en las inmediaciones de la zona arqueológica de Kohunlich, quienes fueron encontrados sin vida la madrugada del domingo, luego de que salieran del establecimiento junto con otro empleado a bordo de una camioneta propiedad del lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Misael y Liliana, cuyos cuerpos fueron localizados cerca de la camioneta tipo Van Exprés en la que viajaban, la cual permanecía estacionada aproximadamente cuatro kilómetros antes de llegar a la zona arqueológica.

Noticia Destacada Tragedia en Chetumal: Asesinan a dos trabajadores de un hotel; un tercero sobrevive tras ser golpeado

Los tres trabajadores habían salido del hotel durante la noche del domingo. Al no regresar en el tiempo esperado, sus compañeros iniciaron su búsqueda, hasta que una persona que se dirigía hacia la zona de la laguna encontró la unidad y dio aviso a las autoridades.

En el sitio fueron localizados los cuerpos de Misael y Liliana, por lo que elementos de las corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía acudieron para acordonar el área y realizar las primeras diligencias. Posteriormente, los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para los estudios correspondientes.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía no ha precisado las causas de muerte, por lo que serán los estudios periciales los que determinen cómo fallecieron y permitan establecer la mecánica de los hechos.

El tercer trabajador, identificado como Aquiles, fue localizado horas después en las inmediaciones de un establecimiento de comida del poblado de Caobas, municipio de Othón P. Blanco, cerca de la antigua aduana sobre la carretera federal Caobas-Xpujil.

Aquiles presentaba lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado a un hospital de Chetumal, donde permanece bajo atención médica.

Una de las líneas de investigación apunta a un probable asalto, aunque la Fiscalía mantiene abiertas otras hipótesis mientras continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Hasta ahora tampoco se ha informado si de la camioneta fueron sustraídos objetos o pertenencias de los trabajadores.

Noticia Destacada Localizan con vida a Eduardo Andrés, hombre reportado como desaparecido en Chetumal

Peritos y agentes ministeriales realizaron el procesamiento del lugar donde fue localizada la unidad, en busca de indicios que permitan reconstruir lo ocurrido y determinar la participación de posibles responsables.

La Fiscalía no ha reportado personas detenidas por estos hechos. El testimonio de Aquiles podría resultar relevante para establecer qué ocurrió con los tres trabajadores durante el trayecto, una vez que su condición médica permita que sea entrevistado por las autoridades.