Accidente de tránsito en Playa del Carmen deja una mujer herida y un detenido

Dos personas resultaron con lesiones durante un accidente vial entre un motociclista y y una camioneta en Playa del Carmen, luego de su valoración por paramédicos fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Sur y periférico en el fraccionamiento de Villas del Sol de Playa del Carmen donde el conductor de una camioneta particular presuntamente no respetó el señalamiento de tránsito y colisionó contra una motocicleta que circulaba en ese momento.

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Desacuerdo a los primeros reportes preliminares, el conductor de una camioneta Nissan NP300, de color rojo circulaba sobre la avenida Periférico pero al llegar a la intersección no respetó su alto obligatorio, lo que provocó que impactara a una pareja que se desplazaba a bordo de una motocicleta en dirección de sur a norte sobre la avenida Sur.

A raíz del fuerte impacto, la pareja que circulaba en la motoneta cayó sobre el asfalto y la mujer que viajaba como acompañante del motociclista resultó con lesiones.

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Luego del accidente testigos de inmediato lo reportaron a las autoridades municipales a través del 911, poco después se presentaron los paramédicos quienes atendieron a la pareja, al parecer la mujer presentaba para valorarla múltiples golpes y fractura.

En la escena se presentaron elementos de tránsito municipal para realizar los peritajes viales y ordenar el arrastre de los vehículos implicados en el accidente.

Mientras que el conductor de la camioneta al ser considerado como el presuntamente responsable del accidente fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para responder de los hechos, por los delitos de daños y lesiones.