Hallan a hombre sin vida y sobre un charco de sangre en Villas Otoch Paraíso, Cancún

La tranquilidad de la mañana de este sábado se vio interrumpida en la Supermanzana 259 de esta ciudad, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en plena vía pública.

El hecho movilizó a elementos de la Policía Municipal, paramédicos y personal pericial en una de las zonas con mayor actividad operativa de la ciudad. ​El reporte ingresó a las líneas del número de emergencias 911 a primera hora del día, cuando vecinos y transeúntes que caminaban por la calle Margaritas, a la altura de la manzana 105 del fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, observaron a una persona del sexo masculino tendida inerte sobre la banqueta, rodeada por un visible charco de fluido hemático. ​

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De inmediato, agentes de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito se trasladaron al punto señalado para verificar la situación. Al arribar, los uniformados confirmaron la presencia del masculino e intentaron entablar comunicación con él; al no obtener respuesta, solicitaron el apoyo urgente de los servicios médicos de emergencia. ​

Minutos más tarde, paramédicos acudieron al lugar de los hechos para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, tras valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Ante el deceso, los elementos policiales procedieron al acordonamiento de la zona con cinta amarilla para preservar la escena y evitar la alteración de indicios.

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​Posteriormente, hicieron su arribo efectivos de la Policía de Investigación y peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo. El personal especializado llevó a cabo el levantamiento de datos, el procesamiento del área y las primeras indagatorias de campo.

Finalizadas las diligencias, se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, donde permanece en calidad de desconocido.

​De manera extraoficial y de acuerdo con testimonios recabados entre habitantes del sector, el hoy occiso presuntamente vivía en situación de vulnerabilidad o de calle en la zona.

Entre las primeras líneas de investigación que investigará la autoridad se contempla la posibilidad de que el deceso esté asociado a una causa médica o enfermedad crónica; sin embargo, no se descarta ninguna hipótesis y será el dictamen forense el que determine oficialmente las causas de la muerte.