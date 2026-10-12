Hombre cae de un tercer piso en Cielo Nuevo, Cancún, y termina hospitalizado

Un hombre terminó hospitalizado la tarde del lunes luego de protagonizar una aparatosa caída desde la ventana trasera de un departamento ubicado en el fraccionamiento Cielo Nuevo. El sujeto pretendía evadir una confrontación directa con el propietario del inmueble al ser descubierto en una situación comprometedora.

​De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, el involucrado se encontraba al interior del departamento en compañía de una mujer casada. La situación tomó un giro inesperado cuando el esposo de la fémina arribó al domicilio y los sorprendió juntos.

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​Al verse descubierto y con el objetivo de evitar un enfrentamiento físico con el cónyuge, el hombre decidió escapar apresuradamente lanzándose por la ventana posterior de la vivienda, ubicada en el tercer nivel del edificio. La maniobra no resultó favorable, provocando que se precipitara al vacío desde una altura aproximada de cuatro metros, impactando contra el suelo.

​Vecinos que se percataron de la caída solicitaron de inmediato auxilio a través del número de emergencias 911. Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos adscritos a la Dirección de Protección Civil.

​Los socorristas brindaron la atención médica prehospitalaria al sujeto, quien yacía lesionado debido a la fuerza del impacto.

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Tras estabilizarlo en el sitio, fue trasladado de urgencia a las instalaciones del Hospital General para una valoración médica especializada y descartar fracturas o traumatismos de gravedad.

​Mientras la unidad médica trasladaba al lesionado al centro hospitalario, agentes de la policía permanecieron en el perímetro dialogando con la pareja involucrada. Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y permitieron que los esposos dialogaran en privado para acordar el desahogo de su situación legal o familiar. No se reportaron personas detenidas en el lugar tras el incidente.