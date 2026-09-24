Investigan muerte de adolescente de 14 años en un domicilio de la SM 219 de Cancún

El reporte de la muerte de una adolescente de 14 años movilizó a las corporaciones policiacas para verificar las circunstancias del deceso, ocurrido en el interior de un domicilio de la Supermanzana 219.

Los primeros reportes indicaron que la menor de edad fue localizada con una cuerda alrededor del cuello, en lo que inicialmente se consideró un aparente suicidio, lo que derivó en la intervención de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las investigaciones.

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El hecho fue reportado alrededor de las 17:30 horas de ayer, en una vivienda ubicada en la calle 58, a dos cuadras de la avenida Puerto Juárez, conocida como La Talleres, situación que llamó la atención de los vecinos del lugar.

Ante el llamado de auxilio, paramédicos de una ambulancia acudieron al domicilio y confirmaron que la adolescente ya no presentaba signos vitales. De manera preliminar, se indicó que presentaba un surco en el cuello, compatible con una lesión producida por la compresión de esa zona.

Las primeras investigaciones señalaron que uno de sus familiares la encontró suspendida y cortó la cuerda en un intento por brindarle auxilio; sin embargo, los paramédicos determinaron posteriormente que ya había fallecido.

El caso generó atención debido a que el mes pasado se registró otro hecho similar en la Supermanzana 225 / Gabriel Alcocer

Elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito tomaron conocimiento del caso y solicitaron la intervención del personal del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género, con el propósito de brindar apoyo a los familiares de la menor.

Durante las primeras diligencias no se dieron a conocer las circunstancias que pudieron haber llevado al deceso. Al lugar también arribó una unidad del Servicio Médico Forense para realizar las diligencias correspondientes.

Personal de la Dirección de Servicios Periciales efectuó una revisión del lugar donde fue localizada la adolescente y posteriormente realizó el levantamiento y traslado del cuerpo para la necropsia y los demás procedimientos ministeriales.

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Las autoridades ministeriales también llevaron a cabo una revisión de la escena y de los indicios recabados para descartar cualquier otra circunstancia relacionada con el deceso, debido a que el mes pasado se registró un caso similar en la Supermanzana 225.

En aquella ocasión, inicialmente se reportó el supuesto suicidio de una adolescente dentro de un domicilio; sin embargo, posteriormente las investigaciones establecieron que un presunto delincuente habría ingresado al inmueble para robar y la habría estrangulado, para después simular que ella misma se había quitado la vida.