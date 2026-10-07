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Se niega a bajar tras chocar dos autos en Playa del Carmen y lo remolcan con él dentro

Un conductor chocó dos vehículos y huyó en Playa del Carmen. Tras la persecución, agentes lo detuvieron y remolcaron su automóvil con él dentro porque se negó a bajar de la unidad.

Por Redacción Por Esto!

7 de oct de 2026

2 min

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Un automovilista presuntamente ebrio provocó una persecución policial tras chocar dos vehículos en Playa del Carmen.
Un automovilista presuntamente ebrio provocó una persecución policial tras chocar dos vehículos en Playa del Carmen. / Por Esto!

Un conductor de un automóvil que presuntamente circulaba bajo los efectos del alcohol protagonizó una tremenda persecución policial en Playa del Carmen, luego de chocar dos vehículos, y fue remolcada la unidad con el sujeto dentro de su vehículo, al no descender pese a la petición policial.

El presunto responsable acudió a la alcaldía para informar a los policías lo sucedido

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De acuerdo a versiones de testigos, el incidente comenzó en las inmediaciones del parque Lázaro Cárdenas del Río, de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, sobre la calle 68, entre las avenidas 25 y 30.

Luego del accidente, agentes policiacos intentaron detener al conductor que circulaba a bordo de un automóvil de color rojo, pero este habría ignorado las indicaciones y continuó su marcha.

El conductor hizo caso omiso y emprendió la huida, iniciando así una persecución como de película; al final, los oficiales lograron cerrarle el paso. Sin embargo, el hombre tampoco quiso descender del automóvil, por lo que los agentes policiales se lo llevaron detenido adentro de su unidad.

De acuerdo a testimonios de la gente que presenció los hechos, y de propietarios de los vehículos afectados, no habrían presentado denuncia, al considerar que los daños ocasionados no fueron de gravedad.

Sin embargo, el conductor quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal, y corroborar si se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia al momento del percance y emprender su escape.

Testigos relataron que el conductor puso en riesgo la integridad física de peatones y ciclistas que se desplazaban por las calles durante su loca huida.

JGH

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