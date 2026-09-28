Encuentran a joven golpeado en Chetumal; habría sido víctima de un asalto

Un joven de 21 años de edad fue localizado severamente golpeado a las afueras de un establecimiento de comida en el poblado de Caobas, en el municipio de Othón P. Blanco.

El hallazgo ocurrió a un costado de la aduana ubicada sobre la carretera federal Caobas-Xpujil, específicamente en las inmediaciones de un comedor, lugar en donde elementos de la Policía Rural, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron un reporte que alertaba sobre la presencia de una persona en condiciones sospechosas en el lugar.

Al arribar, los agentes encontraron a un hombre tendido en el suelo. Vestía playera de manga larga, pantalón y tenis, todos de color negro. A simple vista presentaba múltiples lesiones, principalmente en el rostro y en el cuello, donde la inflamación era evidente.

De acuerdo con los primeros datos, el joven tenía dificultades para comunicarse debido a las lesiones sufridas. Mediante señas indicó que no podía hablar con normalidad y que tenía problemas para respirar. Los oficiales intentaron obtener sus datos generales; sin embargo, no logró proporcionar su nombre. Únicamente pudo escribir en la tierra el número 21 al ser cuestionado sobre su edad.

Noticia Destacada Presunto asaltante huye e ingresa a viviendas tras intento de robo en Chetumal

Debido a su estado de salud, se determinó su traslado inmediato al Hospital General de Chetumal a bordo de una unidad oficial, con la finalidad de que recibiera atención médica especializada y se evaluara la gravedad de sus heridas.

Mientras se desarrollaban las diligencias, surgió información preliminar que apunta a una posible relación de la víctima con una investigación por dos presuntos homicidios registrados en la zona. Las autoridades mantienen al joven en calidad de víctima dentro de los hechos que se investigan.

Dentro de las indagatorias se incluye la desaparición y posterior localización de personas vinculadas a un centro de hospedaje de la zona arqueológica de Kohunlich. Según los reportes recabados, tres empleados salieron a bordo de una camioneta tipo Van Express de color blanco. Entre ellos se encontraba una mujer identificada como Liliana, así como dos hombres de nombres Misael y Aquiles, este último aparentemente el joven localizado.

Posteriormente, personal del hotel acudió en su búsqueda tras perder contacto con ellos. Durante el recorrido, observó la camioneta detenida aproximadamente a cuatro kilómetros antes de llegar a su destino. En las cercanías descubrió a una persona tirada en el suelo, a quien identificó como Misael.

Noticia Destacada Roban 39 ovejas y equipo por más de 35 mil dólares en granja de Belice

Según el testimonio la persona que lo descubrió decidió no acercarse al lugar por temor a lo que pudiera encontrar y optó por retirarse para dar parte a las autoridades correspondientes. Hasta el momento las autoridades no han confirmado estos hechos, por lo que no hay mayor detalle al respecto.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre detenciones relacionadas con el caso. El estado de salud del joven de 21 años, originario del poblado de Nicolás Bravo, permanece bajo observación médica mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.