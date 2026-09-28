Campeche acumula 2 mil 867 carpetas de investigación en ocho meses

Tan solo en agosto, Campeche sumó 281 carpetas de investigación por diversos delitos cometidos en el territorio estatal, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en su más reciente actualización.

Con ello, la cifra acumulada de denuncias asciende a dos mil 867 carpetas de investigación.

De acuerdo con el Índice de Incidencia Delictiva del Fuero Común, durante el periodo reportado se cometieron, en promedio, 11.84 delitos diarios. Asimismo, por cada 100 mil habitantes de la Entidad se iniciaron 308.82 carpetas de investigación. La cifra más alta corresponde a los delitos contra el patrimonio.

Noticia Destacada Reporte de personas armadas desata operativo en Santa Ana, Campeche; agentes descartan riesgo

En el ámbito peninsular, Campeche ocupó el tercer lugar durante agosto, con 281 carpetas de investigación. Yucatán se ubicó en segundo puesto, con 689 denuncias, mientras que Quintana Roo registró el mayor número, con cuatro mil 896 delitos reportados de manera oficial.

En el desglose mensual, enero abrió el año con 349 carpetas de investigación; en febrero, la cifra disminuyó a 333; en marzo repuntó a 397 y abril registró, hasta el momento, la cantidad más alta, con 422 denuncias. Mayo cerró con 379 carpetas, junio con 357 y julio con 349. En agosto, la cifra descendió a 281 investigaciones.

Entre los delitos que mayor impacto han generan en la ciudadanía se encuentran los relacionados con la vida y la integridad corporal, rubro que acumula 607 carpetas de investigación en lo que va del año. En cuanto al homicidio, el total contabilizado asciende a 126 casos.

En particular, el homicidio doloso, que implica la intención de privar de la vida a otra persona, suma 58 víctimas. De esta cifra, 70.69 por ciento, equivalente a 41 casos, corresponde a hechos en los que se utilizaron armas de fuego para hacerle daño a otra persona.

Del resto de los homicidios dolosos 12 fueron cometidos con armas blancas, cuatro con otros elementos y uno con un objeto no especificado. Por otra parte, el homicidio culposo, en el que la privación de la vida ocurre sin intención, registra 48 casos. De estos, 47 corresponden a hechos de tránsito y uno quedó clasificado como no especificado.

nio, rubro que incluye el robo en sus distintas modalidades y que acumula 765 carpetas de investigación. El robo a negocio ocupa el primer lugar, con 160 denuncias, seguido por el robo a casa-habitación, con 46 casos