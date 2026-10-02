Encuentran a hombre en avanzado estado de descomposición dentro de una cuartería en Felipe Carrillo Puerto

Encuentra en avanzado estado de descomposición a un hombre en una cuartería. Hasta el momento se desconoce las causas de la muerte, las autoridades policiales han acordonado el lugar para las investigaciones.

Los hechos se registraron en la calle 84 entre 47 y 49 de la colonia Constituyentes al ser reportado la presencia de fétidos olores al interior de una cuartería por lo que al ser revisado la zona fue encontrado el cuerpo en avanzado estado de descomposición.

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Al lugar hicieron acto de presencia de varias unidades policíacas de donde descendieron varios agentes quienes se encargaron de acordonar el lugar para preservar las escenas.

Trascendió en el lugar que el infortunado ya lleva varios días fallecido, mismo que se trata de un hombre robusto de piel clara y que tal parece que no es de esta región.

Luego de conformarse el hecho fue notificado a las autoridades de investigación quienes se encargarán de realizar las investigaciones necesarias para luego ordenar el levantamiento del cuerpo para que sea trasladado a las Instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y sea definido la causa real de la muerte.