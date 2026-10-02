Abogados de Campeche piden al Congreso abrir la Elección Judicial 2028 a independientes

Abogados campechanos buscan romper el cerco de la actual Reforma Judicial y abrir la elección de 2028 a litigantes independientes. Agrupados en Colegios y Barras de Licenciados en Derecho, entregaron al Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Constitución Política de Campeche para que profesionistas independientes y organizaciones de abogados puedan proponer candidatos y competir por cargos dentro del Poder Judicial estatal.

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Los promoventes manifestaron que la legislación vigente es excluyente, al reservar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial la facultad de postular candidaturas. Bajo las reglas actuales, señalaron, un abogado con trayectoria y preparación queda fuera de la contienda si no cuenta con la propuesta de alguno de los tres poderes.

La iniciativa fue entregada por representantes de las organizaciones, entre ellos Félix Selem Villanueva, Manuel Iris Balam, José Raúl Garma y José Cardeña Vázquez, quienes plantearon incorporar a las Barras y Colegios de Abogados en el proceso de postulación.

De acuerdo con los promoventes, en la Elección Judicial de 2028 estarán en disputa 70 cargos. Cada uno de los tres Poderes podrá proponer dos candidatos por cargo, lo que se traduce en seis aspirantes por posición y hasta 420 candidaturas postuladas por Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La propuesta busca abrir ese universo de participantes para que también puedan contender abogados campechanos que ejerzan de manera independiente o que sean postulados por colegios, barras y asociaciones civiles.

Félix Selem Villanueva señaló que, aunque cuestiona que la impartición de justicia se haya convertido en materia electoral, el mecanismo ya forma parte de las reglas vigentes y, por ello, los abogados deben buscar participar bajo esas condiciones. El objetivo, dijo, es que puedan competir perfiles con preparación, experiencia y conocimiento jurídico.

Los promoventes rechazaron que la iniciativa tenga un carácter partidista y afirmaron que pretende beneficiar a abogados campechanos sin importar su filiación política. También plantearon incorporar a profesionistas de Ciudad del Carmen y de otros municipios, así como a organizaciones de la sociedad civil, para ampliar la discusión.

Los abogados confiaron en que los 35 diputados del Congreso local analicen la propuesta y respalden una modificación constitucional que, desde su perspectiva, permitiría ampliar la participación de la comunidad jurídica campechana en la integración del Poder Judicial.

JGH