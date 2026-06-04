Cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado en vivienda de la SM 230 de Cancún

El hallazgo de un hombre sin vida y en avanzado estado de descomposición generó una movilización de autoridades durante los primeros minutos de este jueves en la Supermanzana 230 de Cancún.

De acuerdo con información recabada, fue alrededor de las 00:05 horas cuando operadores del C5 recibieron un reporte relacionado con fuertes olores fétidos que provenían de un predio ubicado en la manzana 19, lote 19, sobre la calle 79, a un costado del plantel Cecyte 2 cerca de la avenida Leona Vicario.

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Tras recibir el aviso, elementos de distintas corporaciones de seguridad se trasladaron al sitio para verificar la situación. Al llegar e ingresar al inmueble señalado, localizaron el cuerpo de una persona del sexo masculino que ya no contaba con signos vitales y presentaba un avanzado estado de descomposición.

La zona fue asegurada de inmediato para permitir las labores de los peritos criminalistas y agentes de investigación, quienes iniciaron el procesamiento de la escena con el objetivo de obtener indicios que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Durante la inspección preliminar, los especialistas localizaron el cuerpo tirado en una habitación. Se trató de un hombre de aproximadamente 1.65 metros de estatura que vestía una bermuda color azul. Asimismo, los peritos indicaron que a simple vista no se observaron lesiones visibles en el cuerpo; sin embargo, debido a las condiciones en las que fue encontrado, será la necropsia de ley la que determine con precisión las causas de la muerte y el tiempo aproximado que llevaba sin vida.

Las autoridades lograron identificar de manera preliminar al fallecido mediante una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) encontrada entre sus pertenencias, la cual correspondía al nombre de Miguel S. C.

En el lugar no se encontraban familiares o personas que pudieran aportar información sobre la víctima, por lo que las diligencias continuaron bajo la coordinación de las autoridades ministeriales, quienes se encargarán de localizar a sus familiares y continuar con las investigaciones.

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Una vez concluidos los trabajos periciales, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones correspondientes, donde se practicarán los estudios forenses que permitan establecer de manera oficial la causa del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si existen indicios de algún hecho delictivo, por lo que las investigaciones permanecen abiertas en espera de los resultados periciales y de las declaraciones que puedan recabarse en las próximas horas.