Muere motociclista tras ser impactado por un automóvil en Playa del Carmen

Un motociclista perdió la vida durante la madrugada de este lunes, luego de ser impactado por alcance por un automóvil sobre el bulevar Playa del Carmen, a la altura del acceso al complejo turístico Playacar, en la carretera federal 307. Tras el accidente, el conductor del vehículo presuntamente intentó escapar, pero fue retenido por otros motociclistas que presenciaron los hechos y entregado a las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió cuando un automóvil Nissan chocó contra la motocicleta que circulaba por el carril central. Debido a la fuerza del impacto, el conductor de la unidad de dos ruedas salió proyectado varios metros y sufrió lesiones que le provocaron la muerte.

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Minutos después, cuerpos de emergencia arribaron al lugar para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada.

Tras el choque, el automovilista habría intentado retirarse del sitio, pero otros motociclistas intervinieron para impedirlo y lo entregaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes quedaron a cargo de las actuaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Otros motociclistas que presenciaron el accidente impidieron que el conductor del automóvil se retirara y lo entregaron a las autoridades / Especial

La zona fue acordonada para permitir las diligencias ministeriales y el trabajo de los peritos. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo realizó las actuaciones para el levantamiento del cuerpo, mientras que ambos vehículos fueron trasladados al corralón.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre la velocidad a la que circulaba el automóvil ni han dado a conocer la identidad del motociclista fallecido. El caso quedó bajo investigación para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.