Chuburná Puerto es escenario de la grabación de X-T, cortometraje que competirá en el Short Film Race del FICMY 2026

Debajo del mirador de Chuburná Puerto, rodeados de los manglares de la carretera hacia Sierra Papacal, un grupo de amigos que lleva más de 15 años trabajando juntos emprendió el reto de grabar y posproducir en pocos días X-T, uno de los 13 cortometrajes seleccionados de entre más de 60 propuestas para competir en el Short Film Race del Festival Internacional de Cine de Mérida (FICMY), que desarrolla del 24 de octubre al 13 de diciembre.

Con este rodaje, cuya grabación empezó el sábado 24 de octubre, el guionista y director Rodrigo Sosa busca alejarse de las temáticas tradicionales de Yucatán para ofrecer algo diferente y arriesgado: la historia de dos sicarios que se encuentran en medio de la nada para realizar un intercambio con un cliente, cuya historia está atravesada por los conflictos de su entorno, la traición y la amistad.

“Yucatán está lleno de historias influenciadas por sus leyendas y su cultura, pero también hay otras historias y nosotros nos quisimos arriesgar a probar ideas, grabar algo diferente. Como cineasta, soy fanático de Quentin Tarantino y Robert Rodríguez, por lo que dije, ´vamos a hacer algo así´”, explicó Sosa.

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Visual y narrativamente, el proyecto de este cortometraje está fuertemente influenciado por estos directores contemporáneos, e incluso, como una especie de homenaje, Rodrigo Sosa puntualizó que el título X-T hace referencia a la película Reservoir Dogs, donde los personajes usan alias basados en colores mientras que en este filme los protagonistas se identifican con letras.

En palabras de uno de los actores principales, Randy Molina Villanueva, es el relato de “dos tremendos hijos de puta”. Mientras era caracterizado a través del pincel de Genaro Polanco, explicó que está interpretando a un gángster que ha vivido experiencias fuertes y, desde su perspectiva, estar en pantalla implica demostrar de manera realista lo que siente el personaje, ya sea odio, tristeza, furia o adrenalina.

“En el teatro dejas de ser tú, interpretas completamente a un personaje que no eres, pero en el cine, vives lo que vivirías si fueras ese personaje”.

“No es tanto una imitación ni se fingen las cosas, más bien lo sientes, lo vives, usas todos los recursos que tienes y, de ahí, lo sueltas”, detalló Molina Villanueva.

Asimismo, indicó que este proceso actoral se consolida y perfecciona mediante las tomas constantes para tener una interpretación convincente en pantalla y lograr una simbiosis con todo el equipo de producción.

Además de este cortometraje, ha participado en varias películas independientes, propuestas nacionales e internacionales, así como series de televisión.

Quien se encarga de darle una imagen de sicario trasnochado y cansado es Genaro Polanco, cuya trayectoria ha oscilado entre el maquillaje artístico y la actuación. Es conocido por ser Santa Claus Yuca y El Grinch, y en esta ocasión fue llamado para apoyar al equipo de grabación mediante su arte de caracterización.

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Explicó que trabaja inicialmente con un maquillaje que simula ojeras, golpes y sangre, para transformar la apariencia del actor a uno que sea coherente con la narrativa del filme.

“Yo estoy caracterizando al personaje que está trasnochado y estresado. Para eso hago el trabajo de ojeras y, más adelantito, voy a hacer el de golpes. Con esto logro el cambio a una imagen cansada”, detalló el entrevistado.

El elenco y equipo técnico incluye también al productor Jorge Manzanilla (Capitán Factory), al actor Tony Nusa, el fotógrafo Luis Domínguez, el gaffer de iluminación Christopher y el encargado de sonido, Dan Chan, así como los influencers Adán Tun y Abraham Bote de Casa del Xec.

El proyecto cinematográfico de X-T fue seleccionado tras un riguroso proceso a cargo de profesionales de la industria, que incluye a Isaac Basulto, director de programación de Shorts México, y Karla Medina, presidenta del festival.

Se espera que una vez que terminen las grabaciones, el cortometraje se presente del 20 al 25 de noviembre en sedes como el Gran Museo del Mundo Maya, el Teatro Daniel Ayala, Cineteca del Armando Manzanero, así como Cines Siglo XXI y Cine Rex.