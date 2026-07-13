Conductor presuntamente ebrio destroza mallas de manglar y termina detenido en Ciudad del Carmen

Un conductor que presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol fue detenido por elementos de la Policía Municipal durante la madrugada de este lunes.

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El automovilista perdió el control de su vehículo e impactó las mallas perimetrales de un terreno de manglar en la colonia Insurgentes, dejando cuantiosos daños materiales.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada sobre la Periférica Norte, a la altura de la calle 37.

De acuerdo con testigos, el conductor de un automóvil Cupra color gris, con placas de circulación del estado de Campeche, circulaba a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad.

Versiones de personas que presenciaron el percance señalaron que, al pasar sobre un tope peatonal, el conductor aceleró repentinamente.

Debido a que sobre el asfalto había aceite derramado, el vehículo derrapó, provocando que el automovilista perdiera el control de la unidad.

El automóvil subió a la guarnición y terminó estrellándose violentamente contra las mallas que delimitan un terreno cubierto de manglar.

La unidad quedó severamente dañada y atorada entre la banqueta y la estructura metálica.

Tras el impacto, el conductor intentó abandonar el lugar con el vehículo y pidió ayuda a motociclistas y taxistas que transitaban por la zona para tratar de sacarlo.

Elementos de la Policía Municipal procedieron a asegurar al conductor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

JGH