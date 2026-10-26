“Si vas con fe, hay solución”: Peregrinos cruzan Campeche en bicicleta rumbo a la Basílica de Guadalupe

Con maletas, las piernas dispuestas a desafiar cientos de kilómetros y el corazón lleno de fe, siete peregrinos de la Península de Yucatán ya emprendieron su travesía hacia los santuarios de la Virgen de Guadalupe. Sobre sus bicicletas, avanzan entre carreteras, cansancio y dificultades, unidos por una promesa a la Virgen Morena y el deseo de agradecer por la salud, el trabajo y la familia.

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Víctor Mut, Said Puga, Carlos Aké, Lorenzo Escamilla, José Caamal, Frangel Tun y Kevin May, provenientes de Halachó, Cepeda, Santa María Aú, Tecoh y Tixcocob, forman parte de este grupo de ciclistas que durante su paso por Campeche compartió las razones que los impulsan a mantener viva esta tradición. Su primera parada será Santa Catarina Juquila, Oaxaca, para posteriormente continuar hasta la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

La travesía comenzó el 25 de octubre y concluirá el 12 de diciembre, fecha en que miles de fieles celebrarán a la Virgen de Guadalupe. Para Víctor Mut, quien realiza este recorrido desde el año 2000, cada kilómetro representa una oportunidad para agradecer y renovar su devoción. Sin embargo, también observa con preocupación que cada vez son menos los peregrinos que se animan a salir desde sus comunidades.

Los participantes provienen de Halachó, Cepeda, Santa María Aú, Tecoh y Tixcocob. / Alejandro Balan

“Me gustaría que cada pueblo salga más como siempre ha sucedido en Yucatán”, expresó, al recordar que antes era común ver a más ciclistas de distintas localidades sumarse a esta tradición. Este año, además de Juquila y la Basílica, esperan llegar hasta Chalma, en el Estado de México, si el tiempo y las condiciones del camino lo permiten.

Para Said Puga, uno de los integrantes más jóvenes, esta es su tercera peregrinación. Aunque cada participante tiene una historia distinta, el agradecimiento por la salud, el trabajo y el bienestar de sus seres queridos los mantiene unidos. “Es mejor subir en grupo que subir solo”, comentó, al explicar que cada año se reúnen ciclistas que se han conocido durante recorridos anteriores.

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Consciente de los riesgos que implica viajar por carretera, Said también lanzó un mensaje a las nuevas generaciones: “Que no les asuste el camino ni las dificultades, porque a pesar de todo eso siempre va a haber una solución. Si vas con fe, siempre hay una solución para todo”.

Entre pedales, kilómetros de carretera y promesas, estos peregrinos avanzan hacia la Morena del Tepeyac. No llevan grandes equipajes, pero sí motivos que pesan más que cualquier cansancio: la esperanza, el agradecimiento y la fe que los impulsa a cumplir, una vez más, su promesa a la Virgen de Guadalupe.

JGH