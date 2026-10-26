Anuncian reparación de la Catedral de Campeche y San Juan de Dios tras daños provocados por rayos

La iglesia de San Juan de Dios y una de las torres de la Catedral, ambas ubicadas en el Centro Histórico, serán rehabilitadas luego de haber sido impactadas por rayos durante este año. La titular del INAH Campeche, Adriana Velázquez Morlet, confirmó que ya llegó el recurso para atender estos edificios históricos.

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En el caso de San Juan de Dios, aledaña al baluarte de San Pedro, los trabajos se centrarán en la cúpula del templo, luego de que anteriormente se intervino el altar. Respecto a la Catedral, precisó que se intervendrá una de sus dos torres, también dañada por un rayo. Aunque señaló que no se registraron daños graves, será necesario realizar trabajos de rehabilitación para preservar el inmueble.

También destacó la cooperación mantenida con la Diócesis de Campeche para la conservación de templos con valor histórico. Mencionó que se han atendido iglesias como San Roque, conocida también como San Francisquito, así como los santuarios del Cristo Negro de San Román y de Guadalupe.

La Catedral y la iglesia de San Juan de Dios, en Campeche, serán rehabilitadas tras sufrir daños por rayos durante 2026. / Alejandro Pech

Como parte de las acciones de restauración, se recordó que en 2024 se realizó el rescate del ciprés de la iglesia de San Juan de Dios, pieza invaluable que había recibido múltiples intervenciones a lo largo del tiempo, incluidas varias capas de repinte, algunas con pintura de aceite de uso comercial. Aquel trabajo permitió recuperar el primer cuerpo del ciprés y descubrir su capa original, de tono marfil. Asimismo, los pedestales de las columnas recuperaron su color bermellón, mientras que las molduras liberadas mostraron evidencia de láminas de oro.

Prevén que, durante este año, queden en buen estado principalmente las iglesias del primer cuadro de la ciudad, entre ellas la Catedral y San Juan de Dios, dos de los templos más visitados del Centro Histórico, después de San Román, Guadalupe y San Francisco.

JGH