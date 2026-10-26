Sheinbaum busca que todas las escuelas públicas de México tengan un coro; anuncia concurso nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que uno de los objetivos de su administración es que cada escuela pública del país cuente con al menos un coro, para ampliar el acceso de niñas, niños y adolescentes a la música y la formación artística.

Durante la presentación del primer Concurso Nacional de Coros Escolares 2026, realizada este lunes 26 de octubre en Palacio Nacional, la mandataria explicó que esta iniciativa busca fomentar la participación de los estudiantes en actividades culturales y promover la música mexicana.

En el encuentro participaron la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quienes presentaron las etapas y categorías de la competencia.

Sheinbaum propone que cada escuela pública tenga un coro

La presidenta recordó que durante su infancia tuvo la oportunidad de cantar y tocar en un grupo musical, experiencia que, aseguró, tuvo un impacto importante en su desarrollo personal.

"Mi sueño es que cada escuela del país, cada escuela pública, tenga al menos un coro", expresó.

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Sheinbaum explicó que la propuesta del concurso surgió de las secretarías de Cultura y Educación Pública como una primera acción para impulsar la formación de agrupaciones musicales escolares.

Aclaró que la intención no se limita a premiar a los mejores coros, sino que busca involucrar a docentes y estudiantes en actividades artísticas.

Asimismo, llamó a promover la música tradicional y la cultura popular mexicana entre las nuevas generaciones.

Sheinbaum plantea concierto con miles de niños en el Zócalo en marzo de 2027

Durante su discurso, la mandataria propuso reunir a miles de niñas y niños de distintas entidades del país en el Zócalo de la Ciudad de México para realizar una presentación musical.

Mencionó como posibles fechas el 21 de marzo de 2027, aniversario del nacimiento de Benito Juárez, o el 28 de marzo, una semana después.

La presidenta planteó que los estudiantes asistan acompañados de sus madres y padres para mostrar la diversidad cultural y musical de México.

Sin embargo, no anunció una fecha definitiva para este encuentro.

¿Cuándo será el Concurso Nacional de Coros Escolares 2026?

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que las etapas estatales se realizarán durante noviembre y diciembre de 2026, mientras que las fases regionales están programadas para enero y febrero de 2027.

Explicó que el concurso contará con tres categorías: primaria, secundaria y una modalidad de Lengua de Señas Mexicana.

También destacó que las actividades tendrán el acompañamiento de docentes y familias, con el objetivo de promover el trabajo colectivo entre los estudiantes.

Secretaría de Cultura ampliará programas de formación artística

Por su parte, Claudia Curiel de Icaza señaló que el concurso forma parte de las acciones para fortalecer el acceso gratuito a la educación artística y los derechos culturales.

Destacó el trabajo de los Semilleros Creativos y de los Cuicallis, espacios de formación musical que operan en colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en 24 entidades federativas.

Además, anunció que el próximo 7 de noviembre se realizará en el Zócalo capitalino la segunda Fiesta de las Culturas Comunitarias, con la participación de más de mil niñas y niños.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que el propósito del concurso es acercar las actividades musicales a las escuelas públicas y garantizar que más estudiantes tengan oportunidades de participar en expresiones artísticas.

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