Conductor provoca accidente, se da a la fuga y es alcanzado por testigos en Supermanzana 226 de Cancún

Aparatoso accidente de tránsito registrado la tarde de este domingo en el cruce de las avenidas Centenario y Kabah dejó como saldo dos personas lesionadas y una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales. El conductor presuntamente responsable intentó darse a la fuga tras el percance, pero fue perseguido por ciudadanos y alcanzado varias cuadras más adelante, en las inmediaciones de la Supermanzana 226.

De acuerdo con información preliminar, el accidente ocurrió cuando el conductor de un automóvil compacto color blanco circulaba sobre la avenida Centenario y, al llegar al cruce con avenida Kabah, impactó por alcance a una motocicleta en la que viajaba una pareja. El fuerte golpe provocó que los ocupantes de la unidad ligera salieran proyectados contra el pavimento, resultando ambos con diversas lesiones.

Testigos que presenciaron el accidente señalaron que, lejos de detenerse para auxiliar a las víctimas, el conductor del automóvil aceleró para escapar del lugar. Esta acción generó la reacción inmediata de varios ciudadanos que se encontraban en la zona, quienes comenzaron a seguir al responsable a bordo de sus propios vehículos para evitar que lograra huir.

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La persecución se extendió por varias cuadras hasta que finalmente lograron darle alcance sobre la avenida Cenote Azul con calle 90, en las inmediaciones de la Supermanzana 226. Ahí, los ciudadanos impidieron que continuara su marcha y avisaron a las autoridades correspondientes.

Minutos después arribaron paramédicos al sitio del accidente para brindar atención prehospitalaria a las personas lesionadas. Una mujer, quien presentaba golpes y posibles fracturas derivadas del impacto, fue trasladada al Hospital General de Cancún para recibir atención médica especializada. En tanto, el conductor de la motocicleta fue valorado en el lugar por los socorristas y, aunque presentaba algunas contusiones, no requirió ser llevado a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron tanto al lugar del accidente como al punto donde fue retenido el automovilista para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Asimismo, procedieron con la detención del conductor involucrado, quien intentó evadir su responsabilidad huyendo tras provocar el accidente.