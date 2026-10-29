Sujetos armados asaltan un Super Willys en Playa del Carmen y roban 7 mil pesos

Dos sujetos amagaron con armas de fuego a los empleados de la tienda Super Willys en Playa del Carmen y se llevaron aproximadamente 7 mil pesos, los encerraron y se dieron a la fuga.

De acuerdo a datos preliminares, los hechos ocurrieron en una tienda comercial ubicada en la avenida Lilis, esquina con avenida Solidaridad, en Playa del Carmen, donde los presuntos delincuentes al llegar al establecimiento amagaron con un arma de fuego a las cajeras para despojarlas de aproximadamente 7 mil pesos en efectivo, posteriormente encerraron a los empleados en una bodega para luego huir.

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Luego del reporte a las autoridades municipales a través del 911, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al establecimiento para corroborar el reporte.

Los trabajadores relataron los hechos a los oficiales, aunque implementaron un operativo de búsqueda de los presuntos delincuentes, no se obtuvieron los resultados, los sujetos escaparon con el botín.

De acuerdo a información al interior de la policía, las autoridades buscan a un sujeto presuntamente relacionado con otros robos en distintas tiendas comercios de la ciudad, aunque no se ha confirmado si en este último atraco podría el mismo sujeto.

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Luego de que las autoridades policiales corroborarán los hechos en el establecimiento, informaron que no se reportaron personas lesionadas, sólo una persona sufrió que crisis nerviosa pero que fue atendida y valorada por paramédicos que asistieron en la escena.

Debido a esta situación que se viene presentando, los colaboradores de la tienda comercial solicitaron a las autoridades municipales reforzar la vigilancia policial en la zona, quienes señalaron que es la segunda vez que atracan en el establecimiento.