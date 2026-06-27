Empresarios de Playa del Carmen reclamarán a la CFE por apagones y daños de hasta 20 mil pesos en comercios

Ante los constantes apagones y daños a equipos electrodomésticos que van desde 8 a 20 mil pesos por cada comercio en Playa del Carmen, el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya solicitará reunirse con las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para presentar las inquietudes de la población, ya que se está pagando una tarifa que va como mínimo desde los 40 mil pesos bimestrales, y no tenemos el suministro, puntualizó el ingeniero Ramón Cárdenas González.

Por su parte el comerciante Miguel Santos Alegría, dijo que los negocios que están en la zona turística han tenido serias repercusiones con estos apagones, estamos pagando muy cara las tarifas y la CFE no, nos está dando un servicio completo.

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El servicio que ofrece la CFE es deficiente y no es justo que paguemos cantidades elevadas, y estos apagones que se vienen presentando afecta operaciones de negocios, oficinas del sector privado, como ocurrió la mañana de este viernes que paralizó las actividades por más de 6 horas, relató Cárdenas González.

Esta situación afecta gravemente al sector comercial, las pérdidas económicas son cuantiosas. Creo que debemos impulsar los paneles solares como alternativa, al final son energías limpias y nos evitaríamos de apagones constantes, sostuvo.

La CFE no informa de sus acciones, no sabemos que está ocurriendo, solicitaremos una reunión para plantear el tema de que estamos pagando muy caro por un servicio a medias, y así no podemos trabajar, no se pueden concluir los proyectos, describió.

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El ingeniero sostuvo que esta situación obedece a las sobre cargas a las líneas de alta tensión por alto crecimiento urbano, ha superado la demanda a la oferta, y no hay inversión en infraestructura eléctrica.

Por su parte el comerciante, Leo Mendoza, comentó que los comercios dependiendo del tamaño pagan alrededor de 40 a 60 mil pesos bimestrales y no hay el servicio, esto es un robo que hace la CFE, es una injusticia.

Cada día se agudiza el problema de los apagones, y lo absurdo es que la paraestatal cobra tarifas exorbitantes, incluso, la tarifa doméstica es muy alta, y van desde mil a 2 mil pesos bimestrales, es un asalto.

Para el ciudadano Gildardo López Aguilar, los cobros que hace la CFE es un robo descarado. ¿En donde esta el dinero que recaudan?, no hay inversiones para el mantenimiento de la red eléctrica, esperemos que los ciudadanos despierten y en las próximas elecciones no vuelven a caer en las mentiras de los salvadores que han empezado a posicionarse para seguir en el poder.