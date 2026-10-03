Hombre aparece lesionado entre el agua y la arena en Isla Aguada; acusa a taxista de asalto y él lo niega

Durante la mañana de este sábado, pescadores de la comunidad de Isla Aguada que se disponían a salir a altamar localizaron y auxiliaron a un hombre adulto que se encontraba entre el agua y la arena, aparentemente lesionado.

El hombre se identificó como Roberto Cárdenas Coronel, quien manifestó ser vecino de Ciudad del Carmen y aseguró que durante la madrugada habría sido víctima de un asalto presuntamente cometido por un taxista cuando se encontraba sobre el Puente de la Unidad, que comunica a Ciudad del Carmen con Isla Aguada.

Noticia Destacada Intensas lluvias provocan encharcamientos y caos vial en Cancún

De acuerdo con la versión proporcionada por el hombre, habría sido despojado de aproximadamente 18 mil pesos en efectivo; sin embargo, al momento de ser auxiliado no proporcionó mayores detalles sobre cómo ocurrieron los hechos.

Ante la situación, paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio y posteriormente trasladaron a Roberto a un hospital para recibir atención médica y ser valorado por las lesiones que presentaba.

Según la víctima, le habrían robado 18 mil pesos en efectivo a la altura del Puente de la Unidad. / Israel Lozano

Horas después, un hombre identificado como Gilberto Francisco Notario Pech, quien se presentó como el taxista que trasladó a Roberto durante la madrugada, acudió para dar su versión y rechazar los señalamientos en su contra.

El conductor explicó que aproximadamente a las 4:00 de la madrugada abordó a Roberto sobre la calle 24, cerca de un establecimiento de desechables ubicado en la zona Centro de Ciudad del Carmen.

Según relató, durante prácticamente todo el trayecto el pasajero se mostró afectado emocionalmente, incluso llorando y bebiendo agua de una botella. Ambos habrían sostenido una conversación durante el recorrido, entre otros temas, sobre la situación económica de Ciudad del Carmen.

El taxista señaló que acordó cobrar 650 pesos por el traslado hasta Isla Aguada y que Roberto le entregó mil pesos en efectivo, indicándole que se quedara con el cambio como agradecimiento por el servicio.

Posteriormente, el conductor se dirigió hacia Isla Aguada y realizó una parada en una gasolinera para cargar combustible. Al continuar el recorrido, explicó que inicialmente se dirigió hacia el fraccionamiento Puente de la Unidad, pero Roberto le indicó que ese no era su destino y le pidió continuar hacia el puente que comunica ambas comunidades.

El conductor aseguró que finalmente llegaron hasta el Puente de la Unidad, donde, según su declaración, el pasajero le pidió detenerse y bajar a mitad del puente, alrededor de las 4:30 de la madrugada.

Gilberto manifestó que antes de permitirle descender le preguntó en repetidas ocasiones si estaba seguro de que ese era el sitio donde quería quedarse, a lo que Roberto habría respondido afirmativamente, argumentando que realizaría algunas cosas en el lugar.

El taxista añadió que durante el trayecto Roberto incluso le habría obsequiado una bolsa con tamales y una leche saborizada como agradecimiento por el servicio.

De acuerdo con su relato, después de que Roberto descendió del vehículo, observó que caminó hacia la parte posterior del taxi, pero en cuestión de segundos dejó de verlo. Al considerar que el pasajero había decidido permanecer en el lugar, el conductor continuó su recorrido de regreso hacia Ciudad del Carmen.

El conductor asegura que jamás lo agredió ni lo arrojó del puente, y busca limpiar su nombre.

La situación cambió durante la mañana, cuando el taxista tuvo conocimiento de que Roberto había sido localizado en la zona de Isla Aguada y que presuntamente lo señalaba de haberlo asaltado y arrojado del puente.

Ante ello, Gilberto decidió hacer pública su versión de los hechos, asegurando que únicamente realizó un servicio de transporte y que en ningún momento agredió, asaltó o arrojó al pasajero desde el puente.

Hasta el momento, las circunstancias exactas en las que Roberto terminó entre el agua y la arena no han sido esclarecidas, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar qué ocurrió durante las horas posteriores a que descendió del taxi.

La investigación deberá establecer si existió algún delito, así como determinar la responsabilidad que pudiera corresponder a cualquiera de las partes, tomando en cuenta las declaraciones de los involucrados, posibles testimonios, registros y demás elementos de prueba.

Por ahora, el taxista sostiene que busca únicamente aclarar su participación en los hechos y deslindarse de cualquier responsabilidad, mientras que la versión proporcionada por el hombre rescatado deberá ser corroborada por las autoridades.

JGH