Autoridades alertan sobre aumento de llamadas de extorsión en José María Morelos

Aunque no dio datos de cuántos casos o posibles casos de extorsión se han registrado este mes en José María Morelos, la policía municipal pidió a la población se mantenga alerta ante probables llamadas de números telefónicos qué no estén en sus contactos y que no conozcan, porque pueden ser de gente que se dedica a la extorsión.

Refirió que, sí ha habido casos posibles casos de extorsión telefónica, por eso, recomendó a la población que adopte medidas preventivas para no caer en ellos. Señaló, en caso de que se diera un posible caso, la gente puede reportarlo al 089, denuncia anónima o al 998 8914 051.

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Alertó que la denuncia oportuna es importante para tranquilidad y seguridad de "Nuestras Familias” y la comunidad. A nivel estatal se han reportado 477 denuncias por presuntos casos de extorsión a través del 089, en los últimos dos meses.

La Cámara Nacional de Comercio alertó en mayo pasado el alza en los casos de llamadas de extorsión a comerciantes del municipio. Según el gremio, en ese mes se recibieron 5 llamadas diarias por extorsión.