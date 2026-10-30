Incendio consumió dos motocicletas y dañó otros vehículos en Cozumel

Dos motocicletas quedaron completamente destruidas y otros dos vehículos resultaron afectados por un incendio registrado durante la madrugada de este viernes, en una zona donde las unidades permanecían estacionadas a un costado de la banqueta. Hasta el momento, las causas que provocaron el siniestro no han sido determinadas.

El fuego movilizó a los cuerpos de emergencia luego de que las llamas comenzaron a consumir las motocicletas y amenazaron con extenderse hacia los demás vehículos estacionados en las inmediaciones. Ante la situación, vecinos del sector salieron para intentar controlar el incendio con cubetas de agua, mientras se esperaba la llegada del personal de Bomberos.

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A su arribo, los elementos encontraron las dos motocicletas envueltas en llamas, por lo que desplegaron una línea de aproximadamente 30 metros de manguera para iniciar las maniobras de combate al fuego. Los trabajos incluyeron la aplicación de agua a presión y el enfriamiento de las unidades afectadas, con un consumo aproximado de 200 litros.

Una de las motocicletas consumidas era una Italika de 150 centímetros cúbicos, automática, de color blanco con franjas azules y sin placas de circulación, propiedad de Patricia N quien acudió al lugar y reconoció la unidad entre los vehículos afectados.

La segunda correspondía a una Yamaha Crypton, propiedad de José "N" Ambas unidades presentaron daños totales a consecuencia de la exposición directa a las llamas.

Una Italika 150 y una Yamaha Crypton sufrieron daños totales, mientras que un Nissan Sentra y una motocicleta Honda Dio resultaron afectados por el calor / Especial

El calor también alcanzó otros vehículos que se encontraban estacionados cerca. Entre ellos, un automóvil Nissan Sentra de color blanco y una motocicleta Honda Dio, gris con azu, que registraron daños por la radiación térmica generada durante el incendio.

La intervención de los vecinos permitió realizar acciones iniciales para intentar contener las llamas antes de que se propagaran. Posteriormente, los bomberos concentraron sus labores en controlar los focos de fuego, enfriar las superficies calientes y revisar las unidades para descartar que permanecieran puntos de calor capaces de reactivar la combustión.

Las maniobras concluyeron después de las 4:00 de la madrugada, una vez que el personal de emergencia confirmó que el fuego había sido extinguido y que no existía riesgo inmediato de una nueva propagación.

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Hasta el momento no se ha establecido si el incendio comenzó por una falla en el sistema eléctrico de alguna de las motocicletas, un cortocircuito o alguna otra circunstancia.

El origen permanece sin esclarecerse, por lo que será necesario determinar las condiciones en las que comenzó el fuego para establecer qué provocó las pérdidas materiales.

El incidente dejó como saldo dos motocicletas destruidas y daños en otros dos vehículos, sin que en el reporte proporcionado se informara sobre personas lesionadas.