¿Qué hacer en Mérida durante el megapuente del 30 de octubre al 2 de noviembre? Estas son las actividades gratuitas

Mérida tendrá diferentes actividades recreativas, gastronómicas y culturales durante el megapuente del 30 de octubre al 2 de noviembre, con motivo de las celebraciones del Día de Muertos y el Festival de las Ánimas 2026. La cartelera incluye festivales gastronómicos, música en vivo, carreras temáticas, concursos de altares, cine al aire libre y recorridos en bicicleta.

Entre las opciones para disfrutar el fin de semana destacan el Tacolover Fest 2026, que reunirá propuestas gastronómicas y espectáculos musicales en el Gran Parque La Plancha, así como las actividades familiares programadas en este mismo espacio y la Biciruta Nocturna sobre Paseo de Montejo.

Estas opciones permitirán a habitantes y visitantes disfrutar de diferentes espacios de la capital yucateca durante los días de descanso, con actividades que combinan entretenimiento y tradiciones.

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¿Qué actividades habrá en Mérida durante el megapuente?

Diversas actividades se tendrán en la ciudad de Mérida este fin de semana, las cuales serán para todas las edades.

Tacolover Fest 2026 en La Plancha

El Tacolover Fest 2026 llegará a Mérida este viernes 30 y sábado 31 de octubre, en la plazoleta del Gran Parque La Plancha, como parte de las actividades del Festival de las Ánimas. La entrada será gratuita.

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de una ruta gastronómica con tacos de diferentes estilos, desde preparaciones tradicionales de la cocina mexicana hasta opciones con cortes premium, carnes ahumadas, mariscos y fusiones internacionales.

La oferta gastronómica estará acompañada de música en vivo y homenajes a reconocidos artistas, entre ellos Selena, Celia Cruz y Juan Gabriel.

Carrera de Día de Muertos, concurso de altares y cine al aire libre

El Gran Parque La Plancha también tendrá actividades recreativas y culturales para las familias durante el fin de semana. La programación contempla tres eventos con inicio a las 18:00 horas:

Sábado 31 de octubre: Carrera de Día de Muertos, a las 18:00 horas.

Sábado 31 de octubre: Concurso de altares, a las 18:00 horas.

Domingo 1 de noviembre: Cine al aire libre, a las 18:00 horas.

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Estas actividades forman parte de la programación del Festival de las Ánimas 2026 y ofrecen alternativas para quienes buscan disfrutar de las tradiciones del Día de Muertos en espacios públicos de Mérida.

Biciruta Nocturna de Halloween en Paseo de Montejo

Otra de las actividades programadas para este megapuente será la Biciruta Nocturna de Mérida, que se realizará el sábado 31 de octubre sobre Paseo de Montejo.

En esta ocasión, el recorrido tendrá temática de Halloween y comenzará a las 18:00 horas, con actividades dirigidas a personas de todas las edades y familias que deseen participar.

La jornada permitirá recorrer una de las principales avenidas de la ciudad en bicicleta y sumarse a las celebraciones de Halloween y el Día de Muertos.