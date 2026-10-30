Padres de familia protestan en primaria de Progreso por suspensión de clases desde hace dos semanas

Padres de familia de la escuela primaria Álvaro Obregón, ubicada en la calle 33 por 96 de Progreso, se manifestaron este viernes en las instalaciones del plantel para exigir una solución a la suspensión de clases presenciales que mantienen sus hijos desde hace dos semanas, luego de que parte de la estructura del techo presentara desprendimientos.

La inconformidad se hizo evidente ante la falta de una fecha definida para el retorno de los estudiantes a las aulas, así como por las deficiencias que, según señalaron los padres, presenta la plataforma utilizada para impartir clases en línea, modalidad que consideran insuficiente para garantizar el aprendizaje de los menores y que ha motivado a varias familias a buscar espacios en otras escuelas.

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Durante la protesta estuvieron presentes docentes y personal administrativo, encabezados por la directora Jessica Kú Aldecua y la supervisora de zona, quien evitó proporcionar su identidad, además de personal especializado en revisión de estructuras de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGEY).

Tras la revisión del inmueble, los representantes de la dependencia señalaron que la estructura cuenta con condiciones para recibir nuevamente a los alumnos; sin embargo, anunciaron que se retirarán los volados exteriores considerados inseguros y se realizarán trabajos menores, además de atender problemas en los baños y las instalaciones de agua. Esto, mientras se espera la aprobación de un proyecto de remozamiento general que podría concretarse en los próximos meses.

El diálogo se tornó tenso ante los reclamos de los padres, quienes cuestionaron la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades escolares, tanto sobre la fecha de reapertura como respecto a las condiciones de las clases virtuales. La situación escaló hasta el cierre de la calle 33, lo que propició la llegada de elementos policiacos para mantener el orden, aunque su presencia también generó molestia entre los manifestantes.

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Después de varios minutos de tensión, se acordó realizar una reunión a puerta cerrada, en la que se planteó a los padres la posibilidad de esperar una fecha para el regreso de sus hijos o gestionar su incorporación a otros planteles educativos.

El problema se originó hace aproximadamente tres semanas, cuando un fragmento del volado del techo se desprendió y cayó al exterior de la escuela, entre las 14:00 y 15:00 horas. Por fortuna, no había personas en el área, que posteriormente fue acordonada por Protección Civil para prevenir accidentes.

Desde entonces, las actividades presenciales fueron suspendidas como medida preventiva, sin que hasta ahora se haya establecido una fecha concreta para el retorno de los estudiantes, situación que mantiene la incertidumbre entre las familias afectadas.