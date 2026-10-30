EU busca extraditar a ‘El Señor de la A’, líder de La Línea detenido en Chihuahua: Ronald Johnson

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la detención de “El Señor de la A”, identificado como líder regional de La Línea, organización criminal vinculada con el Nuevo Cártel de Juárez, y señaló que las autoridades estadounidenses buscan su extradición por delitos relacionados con el narcotráfico y el tráfico de personas.

A través de su cuenta de X, el diplomático informó que la captura se realizó en Chihuahua por autoridades mexicanas, como resultado de labores de inteligencia militar y del intercambio de información con agencias estadounidenses.

Johnson también advirtió que las personas vinculadas con actividades criminales enfrentarán a la justicia, independientemente del lugar al que intenten trasladarse para evadir a las autoridades.

¿Por qué Estados Unidos busca extraditar a ‘El Señor de la A’?

El embajador estadounidense explicó que “El Señor de la A” es requerido en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y contrabando de personas.

Asimismo, lo identificó como un dirigente regional de La Línea, organización relacionada con el Nuevo Cártel de Juárez, al que describió como un grupo narcoterrorista.

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La detención forma parte de las acciones de cooperación entre las autoridades de seguridad de México y Estados Unidos para localizar a personas requeridas por la justicia.

Ronald Johnson reconoce colaboración de México en captura de líder criminal

En su publicación, el diplomático destacó el trabajo de las autoridades mexicanas y el intercambio de información con agencias estadounidenses para concretar la detención.

"Los criminales que amenazan a nuestras comunidades enfrentarán la justicia, sin importar a dónde huyan", expresó Johnson.

Criminals who threaten our communities will face justice, no matter where they run. “El Señor de la A,” a regional leader of La Línea, linked to the narco-terrorist group the New Juárez Cartel, was arrested in Chihuahua by Mexican authorities following military intelligence efforts and information sharing with U.S. agencies. He is wanted for extradition to the United States on drug trafficking and human smuggling charges. — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 30, 2026

El embajador reiteró así la importancia de la colaboración bilateral para combatir las actividades delictivas que afectan a ambos países.

Aunque Estados Unidos busca la extradición del detenido, Ronald Johnson no informó sobre una fecha para su eventual traslado, por lo que el procedimiento deberá seguir los mecanismos legales correspondientes.

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