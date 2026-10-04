Motociclista en estado de ebriedad ocasiona accidente sobre Arco Norte en Cancún

Un aparatoso percance vehicular se registró sobre el Arco Vial con la avenida Kinik, en las inmediaciones de la Supermanzana 247, luego de que el conductor de una motocicleta marca Italika circulara a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad, impactando por alcance a una mujer que también se transportaba a bordo de una unidad ligera.

Del fuerte impacto, ambos conductores salieron proyectados contra el pavimento, quedando tendidos sobre la carpeta asfáltica ante la mirada de automovilistas y transeúntes que circulaban por la zona.

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Conductores que transitaban por el área detuvieron su marcha de inmediato para auxiliar a los involucrados, abanderar el sitio para evitar otro accidente y dar aviso a la línea de emergencias 911, solicitando la presencia de una unidad médica y de elementos de la Dirección de Tránsito Municipal.

Minutos más tarde arribaron paramédicos de una empresa privada, quienes le brindaron atención prehospitalaria a la mujer afectada y al conductor responsable, el cual presentaba una fuerte lesión y abertura en la cabeza producto del golpe contra el asfalto.

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Tras la valoración inicial, ambos socorridos fueron trasladados al Hospital General de la ciudad para recibir atención especializada y descartar complicaciones mayores.

Finalmente, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal se presentaron en el lugar de los hechos para realizar el peritaje correspondiente y el deslinde de responsabilidades.

Posteriormente, una grúa movilizó las motocicletas siniestradas para retirarlas de la vía pública y trasladarlas al corralón correspondiente, mientras se determina la situación legal del conductor infractor.