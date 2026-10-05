Hallan a un hombre sin vida con heridas de arma blanca en Chetumal

Un hombre de 58 años fue localizado sin signos vitales dentro de su domicilio durante la madrugada de este lunes, con huellas de violencia, al parecer atacado con un arma blanca. El caso movilizó a cuerpos de emergencia y quedó ahora en manos de las autoridades encargadas de la investigación.

El reporte de una persona lesionada se recibió a las 04:00 horas y señalaba una emergencia en la calle Nicolás Bravo, entre Leona Vicario y Niños Héroes, de la alcaldía Nicolás Bravo, del municipio de Othón P. Blanco.

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Al llegar, los elementos de la Policía Rural del Estado, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, observaron a un hombre tendido boca arriba, con abundante sangre a su alrededor, que ya no presentaba signos vitales. El cuerpo se encontraba en el interior de su vivienda.

La víctima fue identificada como Enrique B. S., de 58 años de edad. Con base en las primeras observaciones realizadas en el lugar, todo indica que habría sido agredido con un objeto punzocortante. Fue una de sus familiares quien hizo el hallazgo del cuerpo, aunque en un primer momento se pensó que estaba solamente lesionado.

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La zona fue acordonada y resguardada para que personal de investigación y servicios periciales realice las diligencias correspondientes, entre ellas el traslado del cuerpo para la necropsia de ley.

Se integra por este hecho una carpeta de investigación respectiva para establecer posibles líneas de investigación.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación la principal sería el robo, aunque no se descarta ninguna, por lo que los agentes ministeriales han iniciado las diligencias respectivas para la localización del o los presuntos responsables.