Acribillan a balazos a un sujeto en Playa del Carmen; no se reportaron detenidos

Un sujeto fue acribillado a balazos en un asentamiento “irregular” en esta ciudad de Playa del Carmen, a pesar de que las autoridades policiales implementaron un operativo para buscar a los verdugos no hay detenidos, agentes de la Fiscalía General de Quintana Roo realizan las investigaciones de este asesinato.

De acuerdo con datos preliminares, los hechos ocurrieron en la zona de invasión “In House” en Playa del Carmen donde presuntos gatilleros a sueldo balacearon a un hombre por motivos desconocidos.

Vecinos de la zona al enterarse del ataque de inmediato solicitaron la intervención de las autoridades policiales, minutos después agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Playa del Carmen se trasladaron en la zona para corrobora el reporte de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la colonia irregular In House.

Sin embargo, cuando los agentes llegaron hicieron presencia y localizaron a la persona, ya no contaba con signos vitales. Por lo tanto, la zona fue acordonada y avisaron a la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

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Las autoridades no han emitido ninguna información de los hechos que causó el asesinato, aunque versiones de vecinos señalan que es producto de la venta de drogas y que muchos distribuidores viven en el asentamiento irregular.

Lo anterior, contrasta con el segundo informe de la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado al señalar que en Playa del Carmen se respira paz.

El hombre asesinado era operador de un mototaxi con el número económico 211 del sindicato de la COR, al parecer no llevaba pasajeros al momento de ser atacado.