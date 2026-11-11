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Yucatán / Mérida

Joaquín Díaz Mena encabeza inauguración del XXII Congreso Mundial Brahman en la Feria Xmatkuil 2026

Del 10 al 15 de noviembre se realizarán actividades ganaderas en el Congreso Mundial Brahman en la Feria Xmatkuil 2026.

Por Redacción Por Esto!

11 de nov de 2026

1 min

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El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, encabezó la inauguración del XXII Congreso Mundial
El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, encabezó la inauguración del XXII Congreso Mundial / Especial

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, encabezó la inauguración del XXII Congreso Mundial Brahman, realizado en el recinto ferial de Xmatkuil, en Mérida, donde se reunieron productores, especialistas y representantes del sector ganadero internacional.

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Yucatán es sede por segunda ocasión de este importante encuentro, que se desarrollará del 10 al 15 de noviembre y permitirá mostrar la calidad genética y productiva de la ganadería yucateca ante participantes de distintas partes del mundo.

Se prevé que el congreso reúna a alrededor de 5 mil visitantes provenientes de 30 países, entre ellos Australia, Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos y Canadá, consolidando al estado como un referente internacional en la actividad ganadera.

El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la inauguración y lanzó la primera bola del evento.

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Durante el encuentro, el recinto ferial de Xmatkuil albergará actividades relacionadas con la raza Brahman y el intercambio de conocimientos entre productores y especialistas, fortaleciendo la proyección de Yucatán en la industria ganadera mundial.

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