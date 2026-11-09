Localizan en Puerto Juárez a adolescente de 15 años con Alerta Amber activa

Un adolescente de 15 años que contaba con una Alerta Amber activa desde el pasado 7 de noviembre fue localizado por elementos de la Policía de Cancún en la zona de Puerto Juárez.

El hallazgo estuvo a cargo del Agrupamiento Especializado en Búsqueda de Personas No Localizadas, cuyos agentes ubicaron al menor y procedieron a resguardarlo para garantizar su integridad.

Tras confirmar su localización, los policías le brindaron atención y notificaron de inmediato a sus familiares, quienes fueron canalizados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar los procedimientos correspondientes.

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La localización del adolescente permitió dar seguimiento al reporte de desaparición que había motivado la activación de la Alerta Amber, mecanismo utilizado para solicitar la colaboración de la ciudadanía en la búsqueda de menores de edad.

Las autoridades municipales señalaron que mantienen la coordinación con las instancias competentes para atender los reportes de personas no localizadas y proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes.