Tras protestas y vandalismo, CAM de Cancún reanudará clases este martes 17 de noviembre

Luego de varios días sin actividades escolares por la falta de docentes, acuerdos pendientes con autoridades educativas y actos de vandalismo en sus instalaciones, el Centro de Atención Múltiple Dolores Freixa, ubicado en el fraccionamiento Cielo Nuevo, Región 249, reanudará clases el próximo martes.

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Madres de familia informaron que el plantel tenía previsto reabrir sus puertas; sin embargo, los daños ocasionados por personas que ingresaron al inmueble obligaron a posponer nuevamente el retorno de los estudiantes.

Ayer viernes se registraron avances en la organización escolar, pues las familias conocieron formalmente a los maestros, se asignaron los grupos y comenzó el traslado del mobiliario hacia las aulas para preparar el inicio de actividades.

“El día martes es el inicio a clases. El día de ayer nos presentaron formalmente a los maestros, dividieron a los alumnos y comenzamos a mover el mobiliario a los salones; vimos cómo iban a trabajar. Hoy no tuvieron clases porque tenían planeaciones. El lunes es festivo, pero el día martes arrancan las clases”, explicó Esmeralda, madre de familia.

Por ello, la jornada del viernes se destinó a la planeación del trabajo docente, mientras que el lunes permanecerá suspendida por el día festivo. El retorno de los menores quedó programado para el martes.

La reapertura ocurre después de las protestas realizadas por las familias para exigir la asignación de maestros, personal especializado y la habilitación de aulas que permanecían pendientes, debido a las condiciones necesarias para brindar atención educativa a los menores.

A estas dificultades se sumaron los daños en el inmueble, que impidieron cumplir con la fecha de reapertura que esperaban los padres y madres de familia.

Los familiares manifestaron que esperan que el compromiso se concrete y que el martes los estudiantes puedan regresar a sus salones, tras varios días de suspensión de actividades en este centro de educación especial.

JGH