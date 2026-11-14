Caos aéreo en Estados Unidos: descartan ciberataque y atribuyen suspensión de vuelos a fallas técnicas

La suspensión de despegues que paralizó las operaciones aéreas en Estados Unidos tuvo su origen en problemas técnicos relacionados con la infraestructura de la Administración Federal de Aviación (FAA), y no en un ataque informático, aseguró el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Durante una conferencia de prensa este sábado, el funcionario explicó que las primeras investigaciones apuntan a una falla durante trabajos de mantenimiento en los sistemas de telecomunicaciones que utiliza la autoridad aeronáutica para coordinar el tráfico aéreo.

Duffy descartó que existan indicios de un ciberataque y reconoció que la infraestructura tecnológica no respondió adecuadamente durante las maniobras realizadas por una empresa contratista.

"Fue un sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA) que no estuvo a la altura de las circunstancias", declaró el secretario, quien también señaló que todavía no se ha determinado si el incidente ocurrió por un error humano, una instalación deficiente o un componente defectuoso.

¿Qué provocó la suspensión de vuelos en Estados Unidos?

De acuerdo con la explicación de las autoridades, el problema comenzó cuando personal de un contratista de L3Harris realizaba trabajos de mantenimiento para reemplazar el antiguo cableado de cobre por conexiones de fibra óptica.

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Sin embargo, durante el procedimiento se produjo una saturación en el sistema de control del tráfico aéreo, lo que desencadenó las interrupciones que obligaron a suspender los despegues en todo el territorio estadounidense.

El titular de Transporte indicó que las investigaciones buscan establecer si existió negligencia durante la instalación de los equipos o si algún dispositivo, como un enrutador, presentó defectos.

Por su parte, Bryan Bedford, administrador de la FAA, respaldó la hipótesis de una falla técnica y afirmó que hasta el momento no existen pruebas de que el incidente haya sido provocado deliberadamente.

FAA descarta relación con su nuevo sistema de Inteligencia Artificial

Durante la misma comparecencia, Bedford aclaró que la interrupción tampoco estuvo relacionada con la nueva herramienta de Inteligencia Artificial que la agencia incorporó para gestionar información meteorológica y optimizar las trayectorias de vuelo.

El funcionario explicó que esa tecnología opera de manera independiente y no tiene conexión con los sistemas de telecomunicaciones que registraron las fallas.

Con esta aclaración, las autoridades estadounidenses descartaron dos de las posibles causas que generaron preocupación tras la suspensión de las operaciones: un ataque informático y una falla vinculada con la nueva tecnología de IA.

Modernizing our air traffic control isn't a partisan issue, it's a national safety priority. President Trump is leading the charge, and now we need Congress to step up with the resources to build a state-of-the-art system. https://t.co/Q93KafSGjH — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026

Sean Duffy pide 30 mil millones de dólares para modernizar la FAA

El secretario de Transporte aprovechó el incidente para insistir en la necesidad de renovar la infraestructura tecnológica de la aviación estadounidense.

Duffy recordó que solicitó al Congreso un presupuesto de 30 mil 100 millones de dólares para modernizar los sistemas de la FAA y evitar que las deficiencias de equipos antiguos vuelvan a provocar interrupciones de esta magnitud.

También manifestó que el presidente Donald Trump está dispuesto a negociar con los demócratas para conseguir los recursos necesarios.

Miles de pasajeros afectados por cancelaciones y retrasos

Mientras continúan las investigaciones, las afectaciones en los aeropuertos estadounidenses permanecen. Los reportes de FlightAware citados en la información registraban este sábado más de 4 mil 100 vuelos cancelados y alrededor de 3 mil 200 retrasos.

Las cifras reflejan el impacto de la interrupción en miles de pasajeros, mientras las terminales aéreas intentan recuperar gradualmente sus operaciones habituales.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las responsabilidades técnicas y establecer qué provocó exactamente el colapso de las telecomunicaciones de la FAA.

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