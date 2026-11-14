Vicente Fox llama a defender la democracia y pide poner a México por encima de las diferencias

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, difundió un comunicado en el que reafirmó su compromiso con la democracia, las libertades y la defensa de las instituciones, al tiempo que llamó a dejar atrás las diferencias y concentrar los esfuerzos en el futuro del país.

En el documento, el exmandatario, quien gobernó México de 2000 a 2006, recordó que buena parte de su trayectoria en la vida pública ha estado dedicada a promover la alternancia política y los valores democráticos.

Fox sostuvo que ninguna persona debe apropiarse de las expresiones de millones de ciudadanos manifestadas en las urnas y manifestó su respeto tanto a las instituciones responsables de organizar y calificar los procesos electorales como a quienes mantienen posturas distintas.

Vicente Fox llama a mirar hacia adelante y superar diferencias

En su pronunciamiento, el exmandatario convocó a los mexicanos a enfocar su atención en los desafíos que enfrenta el país y reconocer el esfuerzo de quienes diariamente trabajan, emprenden y buscan sacar adelante a sus familias.

Consideró que en la población trabajadora se encuentra la fortaleza de México y señaló que sus integrantes merecen mejores condiciones de seguridad, salud, educación y oportunidades para construir un futuro favorable.

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Asimismo, aseguró que continuará participando en la vida pública y aportando su experiencia, además de defender sus convicciones y mantener una postura abierta al diálogo.

El expresidente reafirma su compromiso con México

Vicente Fox también planteó que, más allá de las diferencias políticas y de pensamiento, existen objetivos comunes que deben prevalecer, particularmente el bienestar nacional y las condiciones que se dejarán a las próximas generaciones.

En ese sentido, destacó que el futuro de los niños y jóvenes mexicanos debe ser una prioridad por encima de las discrepancias.

https://t.co/OoCO8gv4TV — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 14, 2026

El expresidente concluyó su mensaje con una expresión de respaldo al país: "¡Por México, siempre!", con la que reiteró su intención de continuar participando y defendiendo los valores que considera fundamentales para la nación.

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