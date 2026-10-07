Detienen en Mérida a empresario acusado por fraude de más de 51 mpd

Alfonso S.T.Z, empresario relacionado con el desarrollo residencial Cittadella, fue detenido ayer en Mérida por su probable participación en un fraude superior a 51 millones de pesos.

La aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Yucatán.

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De acuerdo con la información difundida, la acusación está relacionada con una operación inmobiliaria en perjuicio R.G.F., que habría entregado más de 51 millones de pesos por diversos lotes residenciales que no fueron entregados en los términos pactados.

Alfonso S.T.Z. fue detenido en la avenida García Lavín y quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para continuar con el proceso penal.

El detenido está relacionado con Inmobiliaria Vertro, empresa vinculada con el desarrollo residencial Cittadella, ubicado en la zona de Santa Gertrudis Copó.

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Su nombre también aparece este año en distintos procedimientos mercantiles junto con la inmobiliaria.

El Diario Oficial de Yucatán registra, entre otros, el expediente 174/2026, promovido por Desarrolladora Joyel contra Inmobiliaria Vertro y Sánchez-Tello, así como el expediente 178/2026, también relacionado con ambas partes.

Esos juicios mercantiles constituyen antecedentes separados y no deben confundirse con la causa penal que originó la detención de este martes.