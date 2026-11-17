El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció este martes 17 de noviembre de 2026 la designación de cinco encargados de despacho en áreas estratégicas del organismo, como parte de la revisión de su estructura directiva rumbo a las elecciones de 2027.

Mediante un comunicado, la autoridad electoral informó que los nombramientos corresponden a dos direcciones ejecutivas y tres unidades técnicas responsables del Padrón Electoral, la Lista Nominal, los sistemas informáticos y los procedimientos sancionadores.

Las designaciones se realizaron mediante una decisión colegiada en la que participaron las diez consejerías electorales del Instituto, con el propósito de garantizar la continuidad de sus actividades.

¿Quiénes son los cinco nuevos encargados de despacho del INE?

El organismo electoral informó que Karla Sofía Sandoval Domínguez asumió la encargaduría de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) desde el 16 de noviembre.

Sandoval Domínguez se desempeñó como directora de la Carrera Profesional Electoral, donde coordinó dos concursos públicos de ingreso y 11 procesos internos de ascenso.

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Por su parte, Juan Gabriel García Ruiz quedó al frente de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) a partir del 17 de noviembre.

El funcionario cuenta con más de 30 años de experiencia electoral y anteriormente ocupó responsabilidades relacionadas con la vigilancia del Registro Federal de Electores.

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En las unidades técnicas, los nombramientos entraron en vigor el 16 de noviembre.

Ariadna Morales Puente asumió la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI). Es ingeniera en Computación por la UNAM y anteriormente fue directora de Sistemas del INE.

Itzel Aguilar Ambrocio quedó a cargo de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Previamente encabezó la Vocalía Ejecutiva del Instituto en Campeche.

Finalmente, Yesenia Flores Arenas fue designada encargada de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), después de desempeñarse desde 2017 como subdirectora de Procedimientos Administrativos Sancionadores.

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¿Habrá más cambios en la estructura del INE?

El Instituto adelantó que las consejerías electorales continuarán con la revisión de los cargos de primer nivel y de la Junta General Ejecutiva.

El objetivo, explicó, es fortalecer la coordinación institucional y atender las necesidades operativas del organismo durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Asimismo, el INE se comprometió a informar oportunamente sobre nuevas designaciones, sus alcances y las fechas en que comenzarán a aplicarse.

Las cinco designaciones anunciadas corresponden a encargadurías de despacho, por lo que no representan nombramientos definitivos en las áreas involucradas.

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