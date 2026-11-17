De nueva cuenta, la modelo de contenido para adultos Karely Ruiz, ha vuelto a estar en el centro de la polémica. Ahora en las redes sociales, se ha filtrado un video en donde se puede ver a la joven de 26 años, tirando a la basura el maquillaje de Paola Suárez.

Las dos influencers, se encuentran participando en el reality ‘La Mansión VIP’, Karely Ruiz es una de las preferidas para llegar a la final de la producción hecha por HotSpanish, lo que ha puesto la tensión por todo lo alto.

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Karely Ruiz tira a la basura el maquillaje de Paola Suárez

La modelo está siendo señalada de tratar mal a la influencer trans, al grado de mandarla a callar en una conversación que tuvieron, lo que ha generado que en redes sociales se suben muchos videos hablando sobre el tema.

Sin embargo, lo que más polémica ha generado, es que Karely Ruiz tomó el maquillaje de Paola Suárez, especialmente sus sombras, y las tiró en el bote de la basura, pero no dijo nada sobre el tema.

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Todo quedó grabado en las cámaras del reality, por lo que muchos seguidores de la producción han hablado en contra de Karely Ruiz, mientras que Paola Suárez estuvo buscando su maquillaje, incluso le preguntó a la regiomontana, quien no le dijo nada.

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