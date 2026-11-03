Detienen en Cancún a un extranjero acusado de participar en una extorsión en Mérida

Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), en colaboración con autoridades de Yucatán, cumplimentaron una orden de aprehensión en Benito Juárez contra William Renier “N”, de 32 años y de nacionalidad venezolana, por su probable participación en el delito de extorsión agravada en perjuicio de dos víctimas de identidad reservada, en hechos ocurridos en Mérida.

De acuerdo con las investigaciones, el caso se registró el pasado 2 de octubre en el domicilio de las víctimas, donde un hombre identificado como Roberto “N”, quien trabajaba como chofer de la familia, recibió llamadas de un supuesto asesor y de una mujer que se hizo pasar por la propietaria del inmueble. Ambos le aseguraron que la vivienda sería embargada y le dieron instrucciones para retirar los objetos de valor y el dinero que había en el lugar.

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Según las indagatorias, los presuntos extorsionadores indicaron a Roberto “N” que reuniera las pertenencias de valor y forzara la caja fuerte para sacar su contenido. Entre los objetos sustraídos se encontraban siete relojes de las marcas Cartier, Rolex y Bulgari, 40 monedas de plata y centenarios, cinco mil dólares, 80 mil pesos en efectivo y diversas piezas de joyería de oro.

Posteriormente, le indicaron que un conductor de una plataforma de transporte acudiría por las maletas con el dinero y los artículos. Dicho servicio habría sido contratado por William Renier “N”, quien presuntamente pagó el traslado y recibió los objetos sustraídos.

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La Policía de Investigación logró ubicar al señalado en el municipio de Benito Juárez, donde fue detenido mediante la orden de aprehensión correspondiente.

Finalmente, William Renier “N” fue puesto a disposición de agentes de la Fiscalía de Yucatán, instancia en la que continuará su proceso jurídico por los hechos registrados en Mérida.