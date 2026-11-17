Un hombre señalado por presuntamente realizar actos de exhibicionismo y agredir a dos menores de edad fue detenido durante la madrugada del lunes en la colonia Pablo García, en San Francisco de Campeche, luego de que un grupo de personas lo retuviera y atara tras los hechos.

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De acuerdo con información de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), los elementos policiacos acudieron al lugar tras recibir el reporte y encontraron al sujeto retenido por varios ciudadanos, quienes lo habían atado mientras esperaban la intervención de las autoridades.

El hombre presentaba lesiones visibles, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica antes de continuar con el procedimiento correspondiente.

Posteriormente, quedó a disposición de la autoridad ministerial por su probable responsabilidad en el delito de corrupción de menores o incapaces, a fin de que se realicen las investigaciones y se determine su situación jurídica.

La corporación informó que la detención ocurrió durante la madrugada del 16 de noviembre y reiteró que continuará atendiendo los reportes relacionados con la protección de niñas, niños y adolescentes.

Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrieron las presuntas agresiones ni sobre la identidad de las víctimas.

JGH