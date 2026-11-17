Con la entrega formal de un pliego petitorio dirigido al Gobierno estatal, integrantes del Movimiento Antorchista se concentraron frente al Palacio de Gobierno para solicitar que sus demandas sean consideradas en el presupuesto del ejercicio fiscal 2027. La manifestación, que se desarrolló de manera pacífica, reunió a contingentes de diversas colonias de Chetumal, así como de Cancún y otros municipios, encabezados por la dirigencia estatal de la organización.

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De acuerdo con los participantes, el documento reúne peticiones relacionadas con servicios básicos, vivienda y regularización territorial, rubros en los que, aseguraron, miles de familias enfrentan rezagos desde hace más de diez años. Solo en la capital del estado, precisaron, cerca de 1,600 familias esperan la regularización de sus predios en colonias como Fraternidad y Mártires Antorchistas.

Daniel Osorio García, representante del movimiento, reconoció que se han mantenido mesas de diálogo y que se han obtenido algunos avances con la administración estatal actual. Sin embargo, indicó que los procesos de regularización y la atención a necesidades elementales en colonias como Mártires Antorchistas, Fraternidad y Esperanza Antorchista avanzan con lentitud. Añadió que en Cancún también hay numerosas familias y lotes que aguardan certidumbre jurídica.

Además de la regularización, el pliego incluye solicitudes de mejoras en programas de vivienda, entrega de despensas, apertura o rehabilitación de caminos de cosecha y el reconocimiento oficial para docentes de escuelas fundadas por la propia organización.

Osorio García subrayó que la exigencia central es que las autoridades estatales y municipales intervengan de forma concreta y justa, de modo que los predios y los apoyos sociales no permanezcan fuera del alcance de la población ni queden bajo control de particulares. Con la entrega del documento en el marco de la discusión presupuestal, explicó, el movimiento busca que las demandas de las familias en situación de vulnerabilidad sean contempladas en los recursos del próximo año, y reiteró su disposición al diálogo pacífico y constructivo.

La organización busca que sus demandas sean contempladas en el próximo presupuesto estatal. / Fernando Baeza

En el apartado educativo, Víctor Raúl Flores Chan, representante de Antorcha Magisterial, explicó que la concentración tuvo como propósito atender pendientes con la Secretaría de Educación Pública. Detalló que en el municipio de Othón P. Blanco son 22 los maestros que laboran en seis escuelas, desde preescolar hasta secundaria, bajo el esquema de apoyo a la economía familiar. Según indicó, estos docentes no cuentan con plaza formal, prestaciones, aguinaldo ni seguridad social.

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Desde el ámbito vecinal, Leticia Tolosa, habitante de la colonia Mar de Santos, señaló que acudieron a entregar su pliego para solicitar la regularización y la entrega de títulos de propiedad que les den certeza jurídica. También pidió revisar las rutas de transporte público, ya que los cambios actuales les representan un fuerte impacto económico: para llegar a la zona de la Multiplaza, al mercado o a los servicios de salud, dijo, deben pagar varios pasajes.

Por su parte, Jaime Alonso, habitante de la colonia Mártires Antorchistas, detalló que las principales demandas de su comunidad incluidas en el documento son la regularización y la certeza jurídica de los terrenos, el arreglo de las calles y la instalación de luminarias en la entrada principal de la colonia. Esto último, explicó, con el fin de brindar seguridad a los vecinos que transitan a pie por la zona durante la noche.

JGH