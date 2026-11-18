Jamile Moguel Coyoc presentó su renuncia como directora general de la Fundación Pablo García, decisión que dio a conocer a través de sus redes sociales sin precisar los motivos de su salida ni informar quién asumirá de manera interina o definitiva la titularidad del organismo estatal.

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En su mensaje público, la exfuncionaria confirmó su separación del cargo al tiempo que hizo referencia a la necesidad de que Campeche cuente con perfiles preparados y con capacidad para asumir responsabilidades públicas, aunque evitó ofrecer detalles sobre su futuro político o profesional.

Moguel Coyoc asumió la Dirección General de la Fundación Pablo García el 16 de octubre de 2024 por designación de la gobernadora Layda Sansores San Román, meses después de haber participado sin éxito como candidata de Morena a la Alcaldía de Campeche en el proceso electoral de junio de ese mismo año.

Tras no obtener el respaldo ciudadano suficiente en las urnas para encabezar el Ayuntamiento de Campeche, la excandidata se incorporó a la administración estatal al frente de la institución encargada de gestionar los programas de becas y apoyos educativos para estudiantes campechanos, cargo que deja vacante tras poco más de dos años de gestión.

JGH