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Lluvias provocan salida de boas de sus madrigueras en Felipe Carrillo Puerto

Las lluvias recientes habrían propiciado que animales silvestres salgan de sus madrigueras y busquen refugio en viviendas; bomberos rescataron una boa escondida en un vehículo abandonado.

Justino Xiu Chan

Por Justino Xiu Chan

21 de oct de 2026

2 min

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El reptil fue localizado enrollado en el sistema de suspensión de un vehículo abandonado
El reptil fue localizado enrollado en el sistema de suspensión de un vehículo abandonado / Especial

Ante la humedad que impera a consecuencia de las intensas lluvias que se ha precipitado, animales rastreros han empezado a salir de sus madrigueras e ingresar en las viviendas, tal como fue el reporte que atendió personal de Bomberos, al realizar la captura de una boa en el Fraccionamiento El Sol, y posteriormente fue liberado el animal en su habitad. En lo que va del presente mes elementos de Bomberos ha realizado la captura de 4 boas y un tucán.

De acuerdo a información dada a conocer por el director de Bomberos, Neyro Cen Kauil señaló que “debido a las intensas lluvias que se ha presentado en los últimos días, ha provocado que animales rastreros lleguen a las viviendas, tal como sucedió en las ultimas horas, al ser reportado la presencia de una boa en un fraccionamiento de la ciudad.

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Menciono que los hechos se registraron en el Fraccionamiento Villas del Sol, ubicado en la calle 45 ,76 y 74, donde los bomberos llegaron para atender un reporte sobre la presencia de una serpiente en el interior de una casa, posteriormente el reptil se desplazó dentro de un vehículo abandonado y debido a que los propietarios temen que vuelva a ingresar a la casa, fue que solicitaron ayuda.

Por lo que dijo que al arribar al sitio indicado, se realizó una inspección exhaustiva del vehículo abandonado; las labores de búsqueda presentaron dificultades debido a que existe varios espacios en la que se pudo esconder la serpiente, logrando ubicarlo por el neumático delantero derecho.

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Agregó que el reptil se encontraba enrollado en el sistema de suspensión., por lo que se procedió a su rescate, empleando un gato hidráulico para elevar el vehículo, liberar la presión de la suspensión y asegurar la extracción del ejemplar.

Tras su captura, fue trasladado fuera de la ciudad, rumbo a la carretera Puerta al Mar, para ser liberado en la zona protegida de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an para evitar con ello perezca a consecuencia de alguna persona.

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