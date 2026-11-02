Incendio consume techo de huano de una vivienda en José María Morelos

El techo de huano de una vivienda ubicada en la colonia San Antonio Tuk fue consumido por el fuego, presuntamente provocado de manera intencional por personas desconocidas que llegaron al lugar. La rápida intervención de los bomberos evitó que las llamas se extendieran al resto de la propiedad y alcanzaran otras casas cercanas.

El reporte del incendio se recibió poco después de las 15:30 horas, en una vivienda situada sobre la calle Andrés Quintana Roo, entre Noh Bec. Al llegar, los bomberos realizaron las labores para controlar las llamas y, después de varios minutos, lograron sofocar el fuego.

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Vecinos señalaron que escucharon el ruido de un vehículo motorizado que se retiraba del sitio y, poco después, observaron que el techo de huano comenzaba a incendiarse.

Ante el riesgo de que el fuego se propagara a otras viviendas con techos del mismo material, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Los habitantes indicaron que desconocen si la casa estaba habitada, pues pocas veces han visto personas en el inmueble. Hasta el momento, no se ha confirmado quién o quiénes habrían provocado el incendio.