Incendio consume cocina de una ama de casa en La Presumida, José María Morelos

Perla Pérez, una joven ama de casa de la comunidad de La Presumida, en el municipio de José María Morelos, se quedó este sábado sin cocina ni utensilios, luego de que un incendio consumiera por completo el espacio donde preparaba sus alimentos.

La mujer relató que, poco después de las 11 de la mañana, encendió el fogón de su cocina y posteriormente salió de su vivienda para realizar unos mandados.

Noticia Destacada Caos vehicular lleva tres días en la entrada a la zona continental de Isla Mujeres por falla en los semáforos

Al regresar, encontró que las llamas ya habían envuelto el techo de huano. De inmediato, pidió ayuda a sus familiares y vecinos, quienes intentaron sofocar el fuego arrojando cubetazos de agua; sin embargo, el incendio avanzó rápidamente y poco pudieron hacer para evitar que la estructura quedara reducida a cenizas.

Los bomberos llegaron a la comunidad varios minutos después de que comenzó el siniestro, cuando el fuego ya había consumido gran parte de la cocina. A su arribo, únicamente se dedicaron a sofocar los restos de madera y los horcones que todavía humeaban, con el fin de evitar que las llamas se reavivaran.

Noticia Destacada Alerta por salud mental en Quintana Roo: mil 57 diagnósticos de depresión en 2026; el 72% son mujeres

Doña Perla dijo desconocer qué provocó el incendio. Aunque no descartó que las llamas se originaran en el fogón que había encendido antes de salir, también consideró la posibilidad de que un cortocircuito en el cableado eléctrico de la cocina hubiera desencadenado el siniestro.