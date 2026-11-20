Un ciudadano guatemalteco identificado con el alias de “El Gordo”, requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, fue detenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en Guatemala, luego de arribar en un vuelo procedente de Cancún, Quintana Roo.

De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, el detenido fue identificado como Manuel Alejandro Marín Contreras, de 33 años, quien contaba con una orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos.

Noticia Destacada Pasajera murió durante un vuelo de Cancún a Monterrey; avión aterrizó de emergencia en Tampico

Las autoridades estadounidenses lo señalan por su presunta participación en una red dedicada a la fabricación y distribución de cocaína. Entre los cargos que enfrenta se encuentra la conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia que contiene esta droga, así como su distribución.

La solicitud de extradición fue emitida por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, donde deberá responder por los señalamientos en su contra.

Según las investigaciones, el guatemalteco presuntamente habría participado en actividades relacionadas con el tráfico de cocaína desde 2017 y hasta agosto de 2026, con operaciones que involucraban distintos puntos de Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica.

Noticia Destacada Aseguran 10 kilos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Cancún; binomio canino detectó la droga

Tras su detención, quedó a disposición de las autoridades guatemaltecas, que deberán continuar con el procedimiento correspondiente para determinar su entrega a Estados Unidos.

El caso llamó la atención por la conexión con Cancún, debido a que el hombre llegó a Guatemala procedente de esta ciudad; sin embargo, las autoridades no han informado que su captura esté relacionada con alguna investigación o actividad delictiva acreditada en Quintana Roo.