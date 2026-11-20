TEKAX, Yucatán.- La cifra de víctimas mortales del aparatoso accidente ocurrido ayer en el sur del estado ascendió a tres personas, luego de que una mujer falleciera en el Hospital General de Tekax a causa de las graves lesiones que sufrió durante la colisión entre una camioneta y un mototaxi. Además, otras tres personas resultaron heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en el tramo que conecta a la comisaría de Tixcuytún con la cabecera municipal de Tixméhuac, cerca del entronque hacia la carretera federal Mérida-Chetumal. En el accidente estuvieron involucrados una camioneta Ford Explorer y una unidad de transporte ligero tipo mototaxi.

Noticia Destacada Camioneta termina volcada tras chocar contra un automóvil en la Supermanzana 63 de Cancún

A consecuencia del fuerte impacto, el mototaxi salió de la carretera y terminó volcado entre la maleza, mientras que la camioneta quedó parcialmente fuera de la cinta asfáltica, con severos daños en la carrocería.

Dos hombres perdieron la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. Minutos después, la llegada de familiares de las víctimas generó escenas de dolor en el sitio, que permanecía acordonado por las autoridades.

Entre las personas lesionadas se encontraba una mujer que viajaba en el mototaxi y salió proyectada hacia la maleza durante la colisión. Debido a las heridas de gravedad que sufrió en la cabeza y las extremidades inferiores, fue atendida por paramédicos y trasladada de urgencia al Hospital General de Tekax, donde falleció poco después de su ingreso.

Asimismo, la conductora involucrada presentó una crisis nerviosa y diversas contusiones, por lo que recibió atención prehospitalaria y fue trasladada al mismo nosocomio junto con las demás personas heridas para su valoración médica.

Noticia Destacada Captan a Tesla en sentido contrario sobre la carretera Mérida-Progreso

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Tixméhuac y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes abanderaron y delimitaron el área, además de restringir el paso vehicular para prevenir otro accidente.

La zona quedó bajo resguardo en espera del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servicio Médico Forense (Semefo), que realizaron las diligencias correspondientes, el peritaje y el levantamiento de los cuerpos para el deslinde de responsabilidades.

Hasta el cierre de esta edición, las causas del accidente no habían sido precisadas por las autoridades.