Tres personas perdieron la vida la mañana de este viernes 20 de noviembre, luego de que el automóvil en el que viajaban saliera de la vía en el tramo poniente del Anillo Periférico de Mérida, a la altura del kilómetro 41, frente a Bodegas Yucatán y cerca del acceso al puente de Animaya.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad por causas que hasta el momento no han sido precisadas, lo que ocasionó que el vehículo saliera del camino y terminara sobre el carril central.

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Tras el accidente, elementos de la Policía Estatal, bomberos y paramédicos acudieron al lugar para realizar las maniobras de rescate. Sin embargo, las tres personas que viajaban en el automóvil perdieron la vida.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) también se presentó en el sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas.

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El percance provocó afectaciones a la circulación en el tramo cercano al puente de Animaya, por lo que se recomendó a los automovilistas tomar vías alternas y extremar precauciones al transitar por la zona.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación.