Un sismo de magnitud 4.2 sacudió la madrugada de este viernes 20 de noviembre el área metropolitana de Los Ángeles, California, de acuerdo con la actualización del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento ocurrió a las 3:25 horas y tuvo su epicentro aproximadamente a un kilómetro al noroeste de Commerce.

Inicialmente, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles reportó una magnitud preliminar de 4.4, por lo que activó su protocolo de revisión de infraestructura tras el movimiento telúrico.

¿Hubo daños por el sismo en Los Ángeles?

El Departamento de Bomberos informó que, tras completar las inspecciones correspondientes, no se detectaron daños estructurales significativos ni personas lesionadas en la ciudad.

Como parte del llamado “modo terremoto”, personal de las 106 estaciones de bomberos realizó recorridos por tierra, aire y mar para verificar infraestructura crítica y zonas consideradas de atención prioritaria.

Una vez concluida la revisión, las autoridades retomaron sus operaciones normales.

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Temblor se sintió en varias zonas del sur de California

El movimiento fue percibido en distintos puntos del sur de California y generó reportes de habitantes durante la madrugada.

El USGS clasificó el evento con nivel de alerta verde y reportó una intensidad máxima de IV, correspondiente a una sacudida ligera.

This morning's earthquake near Commerce was upgraded to M4.4, then downgraded back to M4.2. Did you feel it? https://t.co/rf8q3CAyin — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) November 20, 2026

Las autoridades pidieron a la población mantenerse preparada ante posibles réplicas y recordar las medidas básicas de protección durante un sismo, especialmente cubrirse y proteger cabeza y cuello mientras dura el movimiento.

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